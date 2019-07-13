〈鴻海副董開講〉集團工業AI進展順利 組織換血「正在長出肌肉」

鴻海 (2317-TW) 副董事長李傑今 (13) 日指出，若把工業人工智慧分成 5 個階段，鴻海目前已經來到 4.5 階，「肌肉逐漸長出來」，組織開始換血，將從代工走向「帶工」。

李傑今日下午在三創生活園區出席「工業人工智慧」新書簽書會，接受媒體採訪時透露目前鴻海工業 AI 發展最新進度。

李傑指出，若把工業 AI 分成如何找數據、如何用數據、如何用工具，如何了解機械數據結果意義，如何把結果當成動作指標等 5 個階段的話，以目前鴻海技術，已經到 4.5 層「正在長出肌肉」。

李傑解釋，智能化跟自動化不同的點在於，工業自動化是取代人，但是智能化是幫助人，去做無法做的東西，以檢測來說，自動化能挑出錯誤，但是智能化能找出錯誤的原因。

據了解，目前鴻海集團中，除了在中國的富士康及工業富聯 (FII) 外，在台灣的群創也積極推動工業 AI，李傑表示，目前目標就是把智能化朝向能力化，從工廠轉為「技廠」、代工轉向「帶工」，提升原創技術價值，帶領工業發展。

李傑強調，工業 AI 影響的不只是工廠、企業或是產業的發展，也牽涉到國家發展，像是南韓就打算在 2022 年前，建立 3 萬座智慧工廠在全國各地營運，目標在 2030 年前設立 2000 座以 AI 為主的智慧工廠，台灣若想要重返亞洲四小龍，工業 AI 也將是未來 20 年的關鍵因子。