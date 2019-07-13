長榮空服員罷工17天終落幕、希臘新總理上任 本周重要大事回顧

長榮航勞資爭議、空服員罷工歷經 17 天終落幕，初估損失逾 30 億元，影響近 28 萬旅客，預估月底前運能才能陸續恢復；國際焦點方面，香港特首林鄭月娥表示，《逃犯條例》修正徹底失敗，願與學生對話，另外，希臘新民主黨將重新執政，新任總理 Kyriakos Mitsotakis 誓言帶動經濟發展。台股本周持續呈現狹幅震盪，合計上漲 38.62 點，漲幅 0.36%，指數來到 10824.35 點，以下是本周重要大事回顧：

長榮航 17 天罷工終落幕 損失逾 30 億元

長榮航空服員罷工行動，歷經 17 天後，勞資雙方在 6 日簽訂團體協約後，正式畫下句點，但這場罷工讓長榮航資方、工會勞方、旅行業、旅客、投資人等，全都損失慘重，據統計，17 天共取消 1439 架次、影響旅客達 27.8 萬人次，整體營運損失逾新台幣 30 億元，旅行業者也統計，罷工事件共影響 1301 個旅行團，總體損失估計超過 18 億元。

雖然長榮航罷工 6 日已順利落幕，但影響航班仍會持續到 19 日，甚至延伸到 22 日的部分航班也被取消，預估月底前運能將陸續恢復， 8 月將視組員調度及旅客需求做部分航班調整。

而長榮航受罷工事件影響，導致 6 月下旬整體運能不到 50%，10 日公布 6 月合併營收僅 132.84 億元，月減逾 11%，年減 17.41%，創 2018 年 3 月以來單月新低。

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香港修例工作壽終正寢 特首願與學生對話

香港特首林鄭月娥 9 日表示，擬議的《逃犯條例》法案工作已徹底全面停止，希望香港市民不要因用不同字眼而有不同理解，她指出，社會的矛盾、紛爭、不滿及憤怒，是因港府提出修訂《逃犯條例》，對於社會脈搏掌握不夠、政治敏感度有偏差所構成。

林鄭月娥 9 日仍未明言「撤回」條例，但確認法案已「壽終正寢」，她也表示，將搜集各方意見，並同意與學生代表進行不設前提的公開對話。

希臘變天！新民主黨重新執政 主攻經濟發展

希臘中右翼黨派新民主黨 (New Democracy party) 的領袖、前銀行家 Kyriakos Mitsotakis 在上週希臘大選中獲勝，將接任總理一職，力圖解決過去 10 年金融危機所帶來的長期困境。

Mitsotakis 表示，這不僅是希臘的勝利，也是歐洲的重要勝利，當前最重要的議題是發展經濟，創造更多就業機會，而新民主黨預計可掌控議會 300 席中約 158 席，是目前所擁有席位的 2 倍多。

台積電 Q1 每股將配 2 元現金股利 預計 9/19 除息

台積電 9 日宣布，第 1 季每股將配發現金股利 2 元，配息基準日訂定為 9 月 25 日，除息交易日 9 月 19 日，現金股利將在 10 月 17 日發放。

台積電於今年 6 月 5 日股東會通過公司章程修訂，董事會未來可每季決議分派現金股利，儘管半導體景氣呈現趨緩，台積電表示，仍採取穩健的股利政策，規劃明年起每季都會發放現金股利，訂於每年的 1 月、4 月、7 月及 10 月配發。

股王大立光法說會 下半年將進入市場旺季

股王大立光 11 日召開法說會，公布第 2 季財報，合併營收 140.81 億元，營業毛利 97.99 億元，毛利率 69.6%，營業利益 85.17 億元，稅後純益 65.51 億元，每股純益 48.84 元，累計今年上半年合併營收 239.04 億元，營業毛利 161.1 億元，毛利率 67.4%，營業利益 137.51 億元，稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元。

執行長林恩平表示，下半年將進入市場需求旺季，目前產能較去年同期增加，並呈現滿載狀態，7 月客戶拉貨狀況將優於 6 月，同時，林恩平也表示，目前高階手機鏡頭，市場降價的壓力也減少。

綠悅 - KY 將下市 溢價幅度近 3 成

BOPA(雙向拉伸尼龍) 薄膜生產廠商綠悅 - KY，11 日暫停交易，公司公告，經董事會決議，與鴻圖國際與其子公司寶添投控達成協議，將採第 3 方控股公司 (SPV) 方式，以每股 40 元收購綠悅股權，預計持有 70.34%，綠悅也將下市，擬以 10 月 14 日為雙方合併基準日。

綠悅指出，為使公司有更多經濟效能，因此進行內部調整，加上近 2 年中國 BOPA 薄膜市場競爭激烈，下半年市場還將新增 2-3 萬噸新產能投產，價格恐持續下滑，因此決定下市，不過鴻圖國際及寶添控股預計以每股 40 元收購綠悅股權，溢價幅度達 28.8%，12 日綠悅恢復交易，便吸引買單進場，股價跳空漲停鎖死，終場仍有 45.9 萬張委買高掛，全場僅成交 145 張。

亞泥礦權展限爭議 高等行政法院判經濟部敗訴

經濟部核准亞泥花蓮新城山礦權展限，當地居民提起行政訴訟，台北高等行政法院 11 日判經濟部敗訴，撤銷經濟部行政處分及行政院訴願決定，等於撤銷亞泥礦權之展限，對此，亞泥強調，礦權展限是舊權利的延續，並非新權利之設定，不適用於原基法之相關規定，將在收到判決書後依法上訴。

據了解，亞泥新城山礦場之礦權原於 2017 年 11 月 22 日屆滿，但亞泥依法在 2016 年 11 月 25 日提出申請礦權展限，經濟部及礦務局審查後，在 2017 年核准礦權展限在案，展限 20 年到 2037 年為止。

半導體大老胡定華 享壽 77 歲

半導體大老、前旺宏 與合勤董事長胡定華，傳出 11 日上午因心肌梗塞辭世，享壽 77 歲，旺宏董事長吳敏求感嘆若沒有胡定華的貢獻，台灣半導體產業無法有今日成就，並表示將與工研院及交通大學成立治喪委員會，舉辦悼念追思會。

胡定華曾任交通大學電子工程系教授兼系主任，後來又負責籌備工研院電子所，帶領規畫台積電、聯電 等公司，參與整個台灣半導體業發展的過程，貢獻卓著。

台商回流近 90 家 投資金額逾 4400 億元

根據投資台灣事務所統計，至今台商回流迄今已達 89 家，總投資金額高達 4441 億元，創造超過 4 萬個本國就業機會，經濟部次長林全能表示，不僅僅是單一廠商回流，而是帶回產業上中下游整體供應鏈，包括網通、伺服器、汽車及零組件等，可望為台灣創造高附加價值生產能量，挹注經濟成長。