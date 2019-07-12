下半年入旺季彌補上半年缺口 三洋電全年拚持平去年

三洋電 (1614-TW) 今 (12) 日召開法說會，副總張安郎表示，上半年冰箱、洗衣機營收年增逾 1 成，但冷氣機旺季不旺、年減逾 12%，下半年將進入銷售旺季，在天氣炎熱助攻下，營收可望逐漸回溫，彌補上半年缺口，今年力拚營運持平去年。

三洋電今年上半年冷氣營收占比 39%、冰箱冷凍櫃 22%、洗衣機 21%、顯示器 7%。其中，冷氣業績部分，三洋電表示，由於上半年底梅雨季多雨，導致旺季不旺，冷氣機銷量年減逾 12%，不過，7 月天氣轉熱，買氣已逐漸回溫，盼能彌補上半年營運缺口。

至於冰箱、洗衣機業績方面，三洋電指出，由於冰箱重新設計外觀，加上貨物稅、節能補助政策等利多激勵，上半年冰箱冷凍櫃營收年增 11%，洗衣機年增 16.02%。此外，第 4 季將有新品上市，可望增添營運動能。

展望今年，三洋電表示，下半年進入傳統銷售旺季，在天氣炎熱助攻下，營收可望逐漸回溫，今年營運力拚維持去年水準。

目前三洋電積極針對 3 個廠房做資產規劃，包括泰山、高雄及三峽廠區。其中，2.3 萬坪的泰山廠區出售案，因股東會未通過，朝自辦都更進行；高雄岡山區的倉庫，其中 3500 坪土地已取得意向書，預計年底動工，未來將出租給物流業者，明年底進駐。