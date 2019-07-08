川普祭制裁 伊朗石油產量創30年來新低

根據《彭博社》報導，受美國政府經濟制裁影響，伊朗石油產量持續下滑，目前已降至每日 228 萬桶左右，為近 30 年來最低水平。

伊朗石油產量大減。(圖：翻攝自彭博)

在美國重啟制裁前，伊朗石油日產量約 390 萬桶。

台北時間週一 (8 日) 晚間 6 點 24 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.12%，至每桶 64.31 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.10%，至每桶 57.45 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普上月下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國頻頻祭出制裁，伊朗則不斷挑戰核協議規範，伊朗日前宣布，將提高濃縮鈾純度，使之超出 2015 年核子協議規範上限 (3.67%)；對此，川普示警，「伊朗最好謹慎點」；國務卿龐培歐也強調，若伊朗這樣做，將面臨進一步制裁。

川普警告，要伊朗小心自己提出的威脅，「它可能會反咬你一口，而且是前所未見的反噬。」

德黑蘭當局近期不斷增產濃縮鈾，並抱怨中國、俄羅斯、德國、法國等核協議簽署國，無力讓伊朗擺脫美國的經濟制裁。

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