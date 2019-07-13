〈鉅亨看世界〉永遠的車壇傳奇

德國福斯汽車的國民車經典代表作金龜車 (Beetle)，在問世超過 80 年後，其最後一輛的金龜車於 2019 年 7 月 10 日，在墨西哥的普埃布拉下線，也正式為她的輝煌歷史畫下了句點。

TYPE 1 (圖片：AFP)

談到金龜車的歷史，最早是於二戰時期，在德國納粹的國民車政策下進行研發，也是戰後德國復興的重要象徵。由於其圓潤的外型，像極了金龜子，也因此得到金龜車這樣的暱稱。而在國外的名稱，則為全球所熟知的 Beetle。

全球第一款金龜車「Type 1」在 1938 年問世，其設計是由知名的德國汽車工程師斐迪南 ‧ 保時捷 (Ferdinand Porsche) 博士所操刀。而保時捷博士，也同為享譽全球的保時捷跑車創辦人。

New Beetle (圖片：AFP)

金龜車在歷經 Type 1 (1938 年 - 2003 年)、New Beetle (1997 年 - 2011 年)、The Beetle (2011 年 - 2019 年)3 代的演變下，在全球創造了總共超越了 2 千萬輛以上的銷售佳績，總銷售額也突破了 2300 萬美元。

The Beetle (圖片：AFP)

而在福斯汽車的電動車 (EV) 戰略決策下，金龜車也終於在 2019 年 7 月 10 日，光榮的走入歷史。

面對這樣的結果，難免讓全球車迷們感到惋惜。不過也許就在不遠的將來，金龜車或許會以電動車的全新樣貌，再度回到車壇。