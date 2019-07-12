Libra的最大阻礙來了？川普抨擊：不可靠且應受到監管

臉書 (FB-US) 計畫推出自家的加密貨幣 Libra 遭遇不少的阻礙，包含美國國會議員以及印度政府等皆抱持反對意見。如今，美國總統川普也表示反對，認為加密貨幣並不可靠。

總統川普於週四 (11 日) 在推特上表示：「我不是比特幣或其他加密貨幣的粉絲，這些貨幣不是金錢，而且價值極不穩定，是無中生有的。」此外，川普也說道：「如果臉書和其他公司想要成為一家銀行，必須建立新的銀行業章程，並接受銀行業監管規定的約束，就像其他國家和國際銀行一樣。」

川普也補充表示，美元才是美國唯一的真正的貨幣。「它是迄今為止世界上最具主宰力的貨幣，它很可靠並且將永遠保持這種狀態。它被稱作美元！」川普說道。

臉書在上個月宣布將於 2020 年向全球推加密貨幣 Libra，並與 28 個合作夥伴，包括萬事達卡公司、PayPal 和優步等，組成相關協會來管理新的加密貨幣。

在日前，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾明確表示，臉書所建立的加密貨幣計畫 Libra「不能繼續向前推進」，除非該公司解決了對隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定的擔憂和疑慮。此外，鮑爾也表示，聯準會已經成立了一個工作小組來跟進該計畫，並正在與其他國家的央行進行協調。

美國金融穩定監督委員會 (American Financial Stability Oversight Council) 也預計也將針對臉書推出的加密貨幣計畫進行審查作業。

對此，臉書、白宮和財政部皆沒有表示回應。美國聯準會言人則拒絕發表評論。