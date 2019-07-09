臉書加密貨幣又碰壁! 傳印度擬禁止Libra交易

臉書 (FB-US) 的加密貨幣 Libra 再度遭遇阻礙。繼歐美表明對於這項加密貨幣的疑慮後，印度政府也正考慮將全面禁止 Libra 的交易。

臉書計畫於 2020 年開始推出自家的加密貨幣 Libra，同時成立子公司 Calibra 負責相關的營運和管理，引發市場的關注。據報導，印度經濟事務部長 Subhash Garg 認為，臉書加密貨幣的設計並未解釋充分，「而且無論如何，它將是一種私有加密貨幣，而這並不是我們所能接受的。」

報導指出，政府和印度儲備銀行 (RBI) 在去年便禁止所有受監管的銀行使用加密貨幣來進行交易，不過個人交易比特幣仍合法。但是印度似乎正在起草一項法案，將根據該國現有的洗錢防制法案 (PMLA) 來禁止個人使用加密貨幣，若違法可能遭受監禁。

印度國會議員 Anurag Thakur 表示，政府已經創建了小組來調查與加密貨幣相關的所有問題，包括權衡引入新的加密貨幣的利弊，並努力制定監管加密貨幣的法律框架。同時他也明確表示，尚未就處理加密貨幣許可和授權的公司做出任何決定，並強調此事正在謹慎進行。

臉書的加密貨幣在多國面臨阻礙，美國國會議員在先前就曾要求臉書停止該公司加密貨幣計畫 Libra 及數位錢包 Calibra 的開發，直到國會和監管機構有時間調查該產品對全球金融系統可能帶來的風險。美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 表示：「如果這類的產品和服務沒有受到適當的監管，可能會危及到美國和全球金融穩定的系統性風險，且產品中的漏洞很可能被有心人是利用或掩蓋，因為其他加密貨幣、交易所和數位錢包已經存在。」