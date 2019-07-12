〈機構報告〉第2季全球PC出貨量小幅成長 Mac出貨量研究公司看法不一

著名研究公司 Gartner 和 IDC 均在週四 (11 日) 公布 PC 產業出貨報告，兩家公司的數據有所差異，但都顯示今年第 2 季 PC 出貨有所成長。

據 Gartner 推估，2019 年第 2 季 PC 製造商出貨量為 6300 萬台，年增 1.5%。聯想排名居首，並出現 15.9% 的高成長，惠普與 Dell 分列二、三名，出貨小幅成長 2.6% 及 2.1%。

Gartner 估算數據 (圖表取自 macrumors.com)

其餘品牌出貨大多下降，蘋果排名第四，出貨 371.1 萬台，年減 0.5%，略為超越宏碁的 339.5 萬台，宏碁與華碩分列第 5、6 名。

Gartner 資深分析師 Mikako Kitagawa 表示，全球出貨量本季的成長，主要受惠企業市場在 Windows 10 更新版本需求的推動，桌機出現強勁的成長，抵銷了行動 PC 出貨量的下滑。英特爾 CPU 短缺的情況正在緩解，不過由於之前短缺，對中小廠帶來更大的影響，也使大廠在這種情況下相形受益。

此外，Gartner 推估蘋果 Mac 電腦在第 2 季美國的出貨量，僅為 158.5 萬台，市占 10.9%，年減 5.6%，如果數據正確，這將是自 2014 年第 1 季以來，Mac 在美國的最低市占。

IDC 的報告則有所差異，前 3 名的順序不變，宏碁的年減幅度則僅 1.7%，因此以 428.8 萬台的出貨量排名第 4，蘋果排名第 5，但出貨有 9.6% 的年成長，出貨 407.7 萬台。

IDC 估算數據 (圖表取自 macrumors.com)

IDC 認為，蘋果出貨增加主要原因包括了庫存提升，這不僅是因為推出了新型 MacBook Pro 的生產，還有在關稅威脅之下提早生產的結果。因為 IDC 報告的是出貨量而非銷售量。

由於蘋果不再公布 Mac 銷售數據，兩家公司在蘋果 Mac 出貨量的差距，其準確性變得更難衡量。