【華冠投顧】多頭沒變心 強股車輪戰 PCB《台表科》波段+30% 《推心置腹》開始接棒上

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提過「大盤由 7/1 高點 10915 回落至 7/9 低點 10681，回檔幅度超過 200 點，多頭看似氣虛但扣除掉期間大約百點的除權息空間，其實一直守住六月高點頸線... 屬於極強的多頭波整理」。

在 Fed 釋出鴿派訊息後，昨夜美股四大指數齊漲，Nasdaq 及 SP500 指數甚至創下歷史新高，今日台股在利多激勵下連續第二天增量走高，終場大盤 + 44 點，若還原權息已創波段新高並且逼近五月初的今年最高點，OTC 指數 + 0.32% 也創下反彈新高。

高檔位置遇到利多出籠，這邊行情是否有可能利多出盡呢？以今天台股價量配合穩健的情況而言，多方控盤尚未出現敗筆，況且行情若真要結束，事前必定會有「止漲徵兆」（如同本波起漲前，昇楷先見到「起漲徵兆」並據此精準抓到多頭「會在 5/30 摩台結算日正式展開反擊」的道理一樣）。

所謂「止漲徵兆」只要觀察「價量配合是否異常」、「本波輸家是否投降」兩個重點，細一點再看「內資大咖是否轉向」就夠了，這些風險訊號迄今都還沒出現，真的出現再來詳細分析，昇楷也會在 Line@第一時間提醒大家，歡迎加入昇楷 Line@投資社群，即時掌握盤中分析與個股看法。

＜飆股高峰會＞

上週開始陸續逢高獲利了結『砷化鎵、PCB』族群（除了 6/24 於 "盤後影音" 開始介紹，迄今漲幅 30% 的《6278 台表科》之外），不過逢高調節並非看壞，而是短線急漲導致正乖離過大，可能需要一點時間等均線靠攏，後面還有輪動機會，請持續鎖定發文。

至於獲利資金則轉進新一輪的『生技、被動元件、運動大聯盟』族群，此外也精選了【飆股高峰會～強股秘笈】免費贈送給大家。

當中生技族群之《生技奇峰》再創今年新高，創高代表之前有買的都賺錢，好友可自設停利點，學員跟著指令或紀律動作。

被動元件族群之《被動高峰》上週拉抬過後，本週隨族群進行整理，今日則已浮現整理末端跡象。

運動大聯盟族群之《運動尖峰》今天遇利空拉回，利空是真是假？詳細分析請看今日 "盤後影音"。

＜最新強股＞

昨日帶領學員佈局，同時也於 Line@中分享了一檔 IC 設計股《推心置腹》，這檔個股在基本面上具備營收超出市場預期、旺季效應即將來臨之雙重優勢，籌碼面上也擁有大咖持股逐步遞增之加持，今日正式走出多頭表態動作，想要跟上佈局腳步一起賺的好朋友請上投資社群填表單索取。

＜強勢股＞

今日強勢股方面以 IC 設計族群最整齊，包括《8299 群聯》、《3034 聯詠》、《3006 晶豪科》、《8016 矽創》、《8081 致新》、《2454 聯發科》、《4968 立積》... 等，紛紛走出大漲或創高表現；另外像是旺季即將開跑加上法說加持的股王《3008 大立光》、蘋果新品助攻的《6176 瑞儀》、獲外資升評的《2409 友達》... 等，也有強攻表現。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》今日小漲小跌，目前短多架構不見破壞，稍事整理後仍可望持續向上推進。

＜弱勢股＞

今日弱勢股仍多集中在高基期股之漲多修正，如《5457 宣德》、《1730 花仙子》、《2399 映泰》、《3661 世芯 - KY》、《2461 光群雷》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。