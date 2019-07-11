【華冠投顧】指數帶量補空缺、多頭腳步不停歇

大盤趨勢》

指數今天進一步的帶量上漲，回補先前的空方缺口，由於季線扣抵值已在高檔區，後續指數若能帶量續攻，則季線在 8 月份扣抵進入低檔區後，就有機會重回上揚的角度。不過，近期股市上漲的動能，來自於市場對於降息的預期，而從鮑威爾的言談之中，我們可以看得出來，聯準會所擔心的就是企業投資減緩，以及房市展望轉弱，前者代表企業看壞後市，而選擇暫緩產能。而後者，代表實質經濟轉弱，後續影響耐久財訂單的成長率，這個部份會擴大到各個產業，其後坐力的確不可忽視。

今天強勢的個股，開始輪動到光學以及電記憶體，前者有營收利多所推升，後者則是受惠日韓貿易戰。除了 8299 群聯創高之外，8088 品安漲停、8271 宇瞻也有 5% 左右的表現。而光學則是即將舉辨法說的 3008 大立光最受矚目，不過 3406 玉晶光尾盤翻黑，短線漲多就容易出現獲利了賣壓。今天的做價檔數，較昨天的檔數少了約一半以上，而有將近半數的個股，尾盤也同步出現賣壓。由於營收多數都已經公佈，後續股價趨勢將觀察量能的變化而定。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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