美國防部：伊朗試圖於波斯灣扣留英國油輪

據美國國防部官員表示，週三 (10 日) 在石油輸出主要管道的荷莫茲海峽入口，有五艘被認為屬於伊朗革命衛隊 (Revolutionary Guards) 的船隻，試圖靠近一艘英國油輪，要求該船在附近伊朗海域停泊，但在一艘英國軍艦警告後撤回。

據《路透社》報導，引述自美國國防部官員，「伊朗這麼做是企圖干擾油輪通道。」，消息人士表示，他們懷疑伊朗有可能想報復上週英國扣留該國一艘油輪的事件。

對此消息英國國防部沒有立即發表評論。

這起事件被指稱可能與上週四 (4 日) 的事件有關，當時英國皇家海軍在直布羅陀海峽附近扣留一艘伊朗油輪: 格雷斯 1 號 (Grace 1)，因懷疑其涉嫌透過向敘利亞運油，恐違反制裁規定，因而扣押伊朗油輪。

週三 (10 日) 早些時候，伊朗總統魯哈尼 (Hassan Rouhani) 表示，英國將因扣押伊朗油輪而面臨「後果」。

自從美國加強對伊朗的經濟制裁以來，美伊與其盟國之間的緊張局勢急劇上升，壓制伊朗的石油出口近乎為零，為了讓伊朗停止對波斯灣海域的破壞行動。

今年 5、6 月，幾艘油輪在伊朗南部海岸附近海域遭到襲擊，美國將此歸咎於伊朗，不過該國否認有任何牽連，自此美伊之間的局勢開始惡化。

不願透露姓名的美國官員表示，週三發生的事件位於荷莫茲海峽的北入口處。