日韓貿易戰 台廠記憶體受惠

【撰文／蔡明彰】

科技地球村若有風暴沒有任何廠商置身事外。原本大家以為華為禁令打擊全球第二大銷量的華為手機，將使得第一大的三星漁翁得利，但三星初步公布的 Q2 財報令人跌破眼鏡，獲利僅 55 億美元年減高達 56％。

三星財報利空

因為手機及記憶體是三星主要獲利來源，也許今年 Galaxy 10 及 Note 10 因華為被打壓而賣得好些，但少掉華為手機的採購三星 DRAM、NAND，晶片價格下跌，導致整體三星 Q2 財報不佳。三星從 5 月華為禁令來股價下跌 7％，證明三星也是華為風暴的受害者。

南亞科短多

近來日、韓貿易開戰，日本切斷對南韓的智慧型手機、電視等重要半導體材料，更進一步重創下半年營運，因而市場認為南韓兩大記憶體龍頭三星、海力士下半年出貨銳減，最有利全球市占第三的美光。

而台廠南亞科 (2408) 全球市占雖 2％而已，但為美光供應鏈機售會轉單效應。講對了一半，對美光、南亞科有轉單利益，但三星是全球智慧手機的最大記憶體供應商，如果無法出貨則下半年全球手機連帶滯銷，但美光無力填補三星、海力士的空缺，最後記憶體缺少終端需求仍會價格下跌。南亞科從 Q2 來股價形成雙頭，67 元是壓力，除息 7.1 元後受外資買超而部分填息，目前於 60 元初頭盤旋。我曾提示過記憶體、被動元件等今年 EPS 大幅衰退的族群，未必要參加除息，倒是可以除息後逢低再介入。南亞科去年 EPS 12.8 元，今年估 4 元，年衰退近 7 成，日韓貿易戰短多上檔 70 元，但中長期仍會下探 60~50 元支撐。

群聯填息

記憶體的 NAND 有短多行情，整體 NAND FLASH 庫存偏高，但今年來價格大跌 30％，三星與 WD 以下半年旺季來臨宣布漲價，加上東芝 NAND 廠因地震停工，日本禁止出口關鍵半導體材料給南韓，短期內 NAND 喊漲。NAND 喊漲使台廠威剛 (3260)、群聯(8299)、旺宏(2337) 受惠，目前營運狀況較佳且股價線型強勁是群聯。主控晶片廠群聯的成功模式為同時具備 NAND FLASH 模組及控制晶片設計能力，於 NAND 連續下跌 7 季後反而刺激客戶採購需求，在 2019 下半年到 2020 年開始設計的新機種中，廠商積極將 SSD 容量，提升至 512GB 的情況。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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