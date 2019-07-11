二檔步入旺季的業績飆股

【撰文／張文赫】

美中貿易戰緩是下半年重要的轉捩點，Q3 全球景氣預估可以落底，加權指數、OTC 站穩季線生命線，沒有理由看空，下半年台股回歸基本面，Q2 產業淡季但 6 月營收逆勢創新高的二檔遊戲股值得留意，Q3 暑假正式進入產業旺季。

鈊象 6 月營收新高 7 月再創高

鈊象 (3293) 繼 5 月營收創新高後，6 月營收 4.2 億又大舉創下歷史新高，月增 7.4％、年增 68％，前 5 個月稅前 EPS 10.61 元，實在驚人。6/26 股東會表示，去年開始針對旗下休閒遊戲導入 AI 行銷，推廣效益顯現下，今年在休閒遊戲占比持續提升下，全球休閒遊戲有 2000 億市場，目前鈊象在全球市佔率僅 1％，未來發展空間非常大。海外市場今年仍以東南亞和大陸為主，以國內外比重來看目前是 50：50，不過長期來看，仍看好海外比重有機會比台灣高，全年毛利率有望提升至 90％以上，未來公司發展重心將著重在休閒遊戲。過去三年鈊象的 eps 分別為 12.78、12.97、12.51 元，連續三年 EPS 來到 12 元，毛利率大約在 80?85％，2016 年股價最高來到 322 元，換算當時的本益比約 25 倍，今年 Q1 EPS 4.54 元，Q1 毛利率已經來到 91.2％，在 Q2 營收創新高下，獲利一定比 Q1 好，下半年又進入傳統旺季，7 月營收預估會再創新高，今年全年 EPS 估 18 元，目前本益比約 17 倍，若以 25 倍計算，股價還有很大的想像空間，目前因今年以來漲了 1 倍，高檔震盪整理後再攻。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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