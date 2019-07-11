本益比10倍的蘋概股:GIS-KY

【撰文／黃清照】

蘋果即將推出新機，蘋概股蓄勢待發，最近最猛的首推康控 - KY(4943)，在公司表示會直接出貨給蘋果後，股價在外資的買超下直線噴出，股價一度噴出到 190 元的高點，短線漲幅超過五成，近日漲多拉回整理，也讓百元附近的蘋概股有比價行情，其中我認為最有機會的非 GIS-KY(6456) 莫屬。

與康控有比價優勢

首先看康控 - KY，第一季都還是虧損的，第二季營收雖然上來，但預計上半年最多只是小賺而已，反觀 GIS 第一季已經賺了兩元，第二季雖然比第一季差，但仍是維持獲利，所以應該是有三元以上的機會，比起康控的業績當然好了很多，更不用說進入下半年的傳統旺季，今年應該有機會再賺一個股本，目前本益比只有十倍，當然是物美價廉。

蘋果可能放棄人臉辨識

而 GIS-KY 還有一個潛在的利多，就是蘋果傳出可能再去年退出臉部辨識，改由指紋辨識，但我們都知到蘋果即使用指紋辨識，也會採取高階的技術，像是使用超音波屏下指紋辨識技術應該就是方案之一，這個由高通推出的演算法，第二代超音波式屏下指紋辨識技術已在路上，預計下半年將推出，有機會再明年由蘋果採用。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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