六月營收創新高龍虎榜

【撰文／邱敏寬】

六月營收已經陸續公布，由於到了傳統五窮六絕的電子淡季，所以六月營收創新高的公司，明顯少了很多，再加上整體貿易戰的衝擊，創新高的公司還不到五十家，顯得更加地彌足珍貴，所以我特別針對營收創高的公司進行分析。

電子 IC 產業仍是主流

扮演台灣電子產業火車頭的 IC 產業當然不能忽略，光上游 IC 設計就有新唐 (4919)、立積(4968)、杰力(5299)、鈺太(6679)、矽創(8016) 創下歷史新高，新唐第二季一向都是產業旺季，但也是營收最旺季，反而有利多出盡的感覺，難怪外資也持續賣超；立積營收雖創新高，但股價已經漲了快兩倍，我認為也要擔心利多出盡；鈺太是 MEMS 麥克風四個供應鏈之一，原本只有跨入 NB 領域，但在無線藍芽耳機日漸普及下，一個藍芽耳機需要四個 MEMS 麥克風，雖然目前還沒有正式切入大廠，但持續再送認證，再加上國際的競爭對手不多，因此股價在外資一路買超下，股價也補度蜜月創了歷史新高，雖然目前股價的確不低，但在法人持續買超下，如果有壓回可以注意。

矽創在子公司昇佳電子 (6732) 的挹注下，營收也創了歷史新高，不過公司與華為的手機連動性大，所以擔心會影響下半年營收與獲利，所以本益比無法拉高。

比較起來杰力的股價更有吸引力，一般的投資人都以為杰力是 MOSFET 的公司，但其實公司最有競爭力的產品是 POWER IC，所以才會在 MOSFET 不再漲價後，營收還能再創新猷，而且電源管理 IC 的毛利率是高於 MOSFET 的產品線，因此獲利的表現會比營收更明顯，第二季獲利可望創下單季新高，全年的獲利有機會挑戰一個股本，其實本益比在 IC 設計的同業來看實在不高，壓回百元附近應該十分具有吸引力。

至於中游的昇陽半導體 (8028)，也是營收創新高的常客，專攻晶圓薄化，特別是在小尺寸晶圓，為了要求更高的效率，晶圓薄化的普及率月來越高，外資也連買六天，股價逼近前高 52.3 元，有突破的機會。

下游則是以法人投信認養的京元電 (2449) 營收創下新高，在 5G 基地台、物聯網和消費性電子等相關產品進入需求旺季，京元電六月營收與第二季營收都改寫歷史新高。

展望下半年，5G 晶片相關測試業績可望持續成長，特別是 5G 基地台在內相關基礎建設晶片測試業績成長更是快，是國內少有的 5G 封測股，在投信的認養夏，挑戰之前 30.15 高點，大家可以注意是否可以突破。易華電 (6552) 也是營收連續創下新高，不過在南茂 (8150) 申報轉讓後，易華電最好就只是反彈，季線反而變成壓力，只能搶短。

非電子族群生技領軍

至於非電子股生技股竟然扮演最大的族群，包括和康生 (1783)、科妍 (1786)、邦特 (4107)、太醫 (4126)、安克 (4188)、奈米醫 (6612)、生展 (8279)、金可 - KY(8406)，超過一半以上都是生技股，不過這些公司本益比實在不低，股價也有所反映不必追高。

而生技股營收創新高的公司，最特別的非台康生技 (6589) 莫屬，創新高的幅度高達 129％，而六月營收大增的主因是來自提供 EG12014 原料藥予一美國公司，此公司開發治療 HER2 乳癌之免疫治療創新藥物，而 EG12014 又為此創新藥之關鍵原料。



來源：《萬寶週刊》 1341 期

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