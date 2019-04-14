〈觀察〉陸水泥廠財測相繼報喜 水泥雙雄營運同步看俏

中國水泥業者第 1 季紛紛繳出佳績，且在需求強勁、環保政策支撐下，4 月以來水泥價格持續走揚，可預期，除陸廠外，水泥雙雄台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 等，上半年營運可望繳出佳績。

中國第 3 大水泥廠冀東水泥日前公告，今年第 1 季稅後純益約人民幣 4000- 5000 萬元，年增幅 107-109%；第 5 大的華新水泥第 1 季純益也可望年增 85-94%。

以第 1 季營收表現來看，台泥營收 253.56 億元，創下歷史次高、年增 4.9%、亞泥營收 193.91 億元歷史同期新高，年增 17%。

隨 4 月份第 1 周天氣持續好轉，市場需求快速上揚，中國各地水泥價格回升，從出貨量釋放節奏來看，剛性需求與去年同期相比，未有明顯的減弱，加上中國積極減少產能、淘汰低標水泥，整體供給持續減少，將支撐價格走勢，亦將有助維持水泥業者利差表現。

市場人士認為，接下來 2 週，需求將相對集中釋放，庫存可望持續去化，加上執行環保限產，水泥價格已見到底部，接下來第 2 季價格可望逐月升溫，全年價格將寬幅震盪。

至於中國房地產疲軟，恐重挫水泥價格，法人認為，除非房地產全面崩盤，工地大規模停工，不然其實對水泥價格影響有限。