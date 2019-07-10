MakerDAO 再度增發 100 萬枚 DAI提高貸款上限的時候到了？

建立在以太坊上的去中心化系統 MakerDAO 7 月 9 日又增發（貸出）100 萬枚新的 DAI 代幣，儼然成為以太坊系統上的第五大筆貸款。據了解，這筆價值 99.62 萬美元的貸款交易費僅 73 美分。針對這次增發，MakerDAO 基金會表示，鑒於近期以太幣價格上漲，所以才會使得大額貸款日益普遍。

在這之前，MakerDAO 今年 6 月底已在系統中第 7 大的超額抵押債倉（CDP）中增發了 100 萬枚 DAI 穩定幣。實際上，CDP 是建立在智能合約上的貸款，使用者將自己持有的以太幣鎖住，並從 MakerDAO 系統提取相應生成的 DAI 幣。

MakerDAO 基金會交易主管 Joe Quintilian 表示：「若年底前見到有一筆 300 萬美元的貸款生成，我也不會感到驚訝。過去一年，生成高額美元金額的情況不斷穩定成長。」

當前，DAI 的總供應量約為 9,100 萬枚，預計將在短期內達到創紀錄的 9,500 萬顆。不過由於債務上限為 1 億枚 DAI 代幣，因此上述成長狀況亦有潛在的影響後果。DAI 分析網站 mkr.tools 創始人 Michael McDonald 表示:「我認為 DAI 供應將繼續成長，因為市場維持多頭氣氛。如果它開始達到 1 億顆，而人們仍然想要提取更多 DAI，那麼可能必須大幅提高穩定費。」

MakerDAO 的「穩定費」是所有用戶在償還 DAI 貸款後必須向 MakerDAO 系統繳回的利息，這對於遏制過度的需求與恢復 DAI 的美元價值非常重要。McDonald 表示:「我的猜測是，以太幣的價格在過去幾個月大漲，CDP 嚴重抵押，因此持有人覺得正是時候利用以太幣抵押提取更多 DAI。」

提高貸款上限的時候到了？

McDonald 說，由於市場當前趨勢為看漲，因此 MakerDAO 代幣持有人必須盡快考慮提高 DAI 的供給上限，目前供給上限為 100 億。他表示，這取決於「何時會將多重抵押的 DAI 引進 MakerDAO 系統」，反之，若多重抵押 DAI 在今年第 4 季前還未能推出，就唯有提高舉債上限，以求在短時間內促成數量增長。」

透過多重抵押 DAI，使用者可以通過鎖定以太幣以外的其他加密貨幣來生成新的 DAI 代幣。由於每種加密貨幣都有自己的供應上限，因此可確保資產將有足夠的多樣化，進而支撐 DAI 的價值。

不過這個決定最終仍掌握在 MakerDAO 系統的選民手中，也就是持有 MKR 治理代幣的人。自從 MakerDAO 貸款協定在 2017 年於以太坊區塊鏈上線後，DAI 的供應就已強勁成長持續一年半。因此從 1 月開始，作為穩定幣的 DAI 卻開始以低於 1 美元的錨定價進行交易。

經歷過 4 個月連續 8 次調升後，DAI 穩定費已從 0.5% 陸續攀升，甚至曾一度高達 19.5% ，這些調漲確實抑制了 DAI 的供應，並將價格維持在 1 美元左右。然而，DAI 的供應近期又開始出現失衡，截至本週， DAI 在各大加密貨幣交易所的價格約為 0.99 美元。

7 月 9 日最新消息指出，「DAI 18.5% 穩定費率」提案以 46,357.23 MKR 通過執行投票，並已自動生效成新的穩定費率。

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