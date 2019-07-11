加拿大交易所明年起須向 FinTRAC 進行註冊

加拿大當局 7 月 10 日發布公告稱，從 2020 年 6 月 1 日起，境內加密貨幣交易所將被依法要求向該國反洗錢機構金融交易與分析中心（FinTRAC）進行註冊。據了解，這項要求將與加拿大反洗錢法的其他修正案一起生效。近日，加拿大政府因應業者反饋，放寬了部分新制定的反洗錢法規，免除「報告每筆交易細節」的強制命令，轉而要求業者只需報告超過 10,000 加元的轉賬。

美國 SEC 批准 Blockstack 在 Reg A+ 下發行代幣

7 月 10 日，美國證券交易委員會批准區塊鏈新創 Blockstack 在 Reg A+ 法規下，發行 2800 萬美元數位代幣。據了解，Blockstack 的產品近似於 IPO，唯代幣買家不會獲得公司的所有權。相反，他們將得到功能型代幣，而後在 Blockstack 網絡上當做貨幣使用。值得注意的是，哈佛大學的捐贈基金 Lux Capital、Foundation Capital 和其他投資者此前已同意以每股 0.12 美元至 0.30 美元的價格購買約 9600 萬枚代幣。

匯豐銀行測試區塊鏈網絡 Voltron 成功減少 40% 交易時間

匯豐銀行正測試基於區塊鏈的貿易金融平台 Voltron，並與大型零售商 LandMark Group 旗下區塊鏈平台 ReChainMe 合作，雙方將各自的平台連接起來，最終成功將交易時間縮短了 40%，同時削減了四分之一的外匯交易結算成本。匯豐中東和東盟的區域貿易主管 Sunil Veetil 表示，合作雙方可以通過區塊鏈實時追踪交易進度、商定交易條款、快速跟踪交易商付款等。

Opera 安卓版內置加密貨幣錢包開通支援 BTC、TRX

知名網頁瀏覽器 Opera 7 月 10 日發布官方博客文章表示，安卓版的內置加密錢包現已支援 BTC、TRX 和 TRC-10 標準的代幣，而方便比特幣使用者，網頁還可為用戶發出地址請求及接收相關資訊。此前，Opera 的內置加密錢包已能支援 ETH 和 ERC 標準的代幣，但該公司的博客文章暗喻，Opera 這項舉措將協助比特幣突破投機、存儲價值等局限性應用場景，而轉型成用戶日常用於付款的工具。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 11 日重點： 加拿大交易所明年起須向 FinTRAC 進行註冊 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』