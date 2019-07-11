高盛見好就收 鈀金大漲獲利18%後建議關閉作多交易

鈀金價格今年漲勢驚人，儘管可能延續漲勢，但已有一些大張旗鼓的多頭開始撤退，進行獲利了結。

高盛在四月時做出 10 項大宗商品交易建議，其中看好鈀金、看空鉑金表現，建議做多鈀 / 鉑比例交易，歷經近三個月後，在鈀金價格高漲的帶動下，此一交易策略已獲利達 18%。

鈀需求來自於汽車業，用於汽車污染控制設備，在市場對鈀金供應持續不足的擔憂下，鈀金價格不但早已超越鉑金，更在今年超越黃金，成為最貴的金屬商品。周四鈀金現貨價來到 1578 美元，而黃金現貨價來到 1427 美元，

紐約 Comex 鈀金期貨今年以來大漲 32%，漲幅傲視所有金屬高品，高盛看好在全球更嚴格的汽車排放標準下，鈀金的漲勢並未結束。

Comex 的相對投機部位，曾經大幅偏向鉑金，但隨著鈀合約規格增加而逆轉，目前鉑金的投機淨多頭部位顯著下降，因此高盛轉變操作策略，關閉鈀 / 鉑比例交易，進行獲利了解。

鈀金漲至新高帶動鈀 / 鉑比例走高走高。(來源：Bloomberg)

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周一公佈的數據顯示，對沖基金和其他大型投機客連續七週增持鈀金期貨和期權合約的多單部位，創下近六年來最長增持多單之週數。

高盛四月下旬建議做多鈀 / 鉑比值交易，目標上看 1.6，根據最新現貨價格，鈀 / 鉑比值高漲至 1.9，已高出目標價甚多。

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