貴金屬盤後─無視Fed可能降息 黃金收低5.80美元 自一週高點下滑

鉅亨網編譯郭照青 2019年7月12號3點20分

黃金價格跌回早場漲幅，終場收低，自一週高點下滑。聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話，暗示月底仍有可能降息，但投資人並未在意。

分析師說，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有意降息，但美元並未下跌。黃金有少量獲利了結賣壓，但仍守在 1400 美元關卡之上。

8 月黃金下跌 5.80 美元，或 0.4%，收於每盎司 1406.70 美元。9 月白銀下跌 8 美分，或 0.5%，至每盎司 15.146 美元。

分析師說，週四在國會的聽證會中，鮑爾表示 Fed 現在相信，中性利率與失業率均低於原先的預期。預期利率會維持在較低水準，美元將會轉弱，有利支撑黃金。

週三，在準備好的講稿中，鮑爾說自 6 月以來，經濟未見改善，央行會採取行動，支撑需求。

鮑爾的談話使得美元週三走低，但週四，美元接近持平。本週以來，美元指數下跌 0.2% 至 97.122。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

經濟數據方面，美國今日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.1%。能源價格下跌，壓低了消費者通貨膨脹。

10 月白金下漲 90 美分，或 0.1%，至每盎司 830.90 美元。9 月鈀金下跌 29 美元，或 1.8%，至每盎司 1559.10 美元。

週三，鈀金創新收盤高點至每盎司 1588.10 美元。報導指出，工會與南非礦場進行談判，引發了罷工的擔憂，鈀金因而上漲。

9 月銅下跌近 1 美分，或 0.2%，至每磅 2.688 美元。