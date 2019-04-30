泡沫破裂跡象？鈀金突遭拋售 寫近2年多最大單日跌幅

堪稱近兩年最瘋狂的貴金屬鈀金，週一 (29 日) 遭到猛烈拋售，一夜下挫近 7%，寫下自 2015 年底以來最大的單日跌幅。

現貨鈀金最低觸及每盎司 1329.92 美元，之後跌幅雖然縮減，仍達 6.7%，報價 1366.01 美元。

主要用於汽車催化劑的鈀金，近兩年一直是有利可圖的交易。自今年 3 月 21 日狂飆史上新高 1620.52 美元之後，鈀金已多次遭逢巨量拋售而急殺。但市場人士認為，基本供不應求的格局不變，因此多認為是漲多後的回調。

鈀金跌破 1400 心理關卡 (圖表取自 Kitco.com)

專欄作家 Jim Wyckoff 撰文認為，由於這次下殺，基本面上未見導致下跌的理由，因此突然下挫更可能來自技術面的原因，在跌破 1400 美元心理關卡後，引發了技術性的賣壓。

紐約 BMO 資本市場基礎和貴金屬衍生品交易主管 Tai Wong 指出，那些看多鈀金的投資人，如今認為獲利空間已經大減，加上今年早前的供應緊張嚴重程度緩解，不再看好這個市場。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 也相信，這種戲劇性的拋售，本質上具有一定的技術原因。因為鈀金價格開始跌破一些關鍵支撐，才讓跌勢延續。

自上個月的紀錄高點 1620.52 美元計算，近 1 個多月鈀金跌幅約 16%。

Meger 指出，美國股市正處於近期創下的新高附近，市場對避險的金屬需求正在減少。

黃金週一也遭遇拋售，最低觸及每盎司 1277.91 美元，單日跌幅約 0.6%。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五公布數據，截至 4 月 23 日當週，投機者也增加了對 COMEX 黃金的看跌部位。