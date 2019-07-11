貴金屬盤後─鮑爾暗示降息 美元下跌 支撑黃金收高12美元

黃金期貨週三上漲，並創一週收盤高點。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表鴿派談話，美元因而轉弱，支撑了黃金走高。

鮑爾週三在國會進行聽證會，他說，貿易緊張造成的不確定性及全球經濟成長減緩，使得美國經濟受到壓力。他再度承諾，央行將視需要，採取行動，支撑經濟。

他並說，Fed 將密切注意情況發展，也將採取適當行動，讓經濟擴張持續。

分析師說，鮑爾並未壓低市場對降息的預期。他甚至引發這類預期，對黃金屬利多。

8 月黃金上漲 12 美元，或 0.9%，收於每盎司 1412.50 美元。9 月白銀上漲 7.9 美分，或 0.5%，至每盎司 15.226 美元。

黃金市場收盤後，Fed 公布 6 月會議記錄顯示，許多 Fed 官員說，如果未來幾週，經濟持續受到壓力，他們願意降息。電子盤交易中，黃金上漲至 1416.90 美元。

分析師說，鮑爾發表的談話，似乎是暗示降息，但又避免促使投資人擔憂企業獲利展望，看來 Fed 可能只降息一次，而非開啓長期的放寬信用計畫。

週三，美元指數下跌 0.4% 至 97.08。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，交易員預期 Fed 於月底降息 0.5 個百分點的機率為 16.3%。

9 月鈀金大漲 48.20 美元，或 3.1%，收於每盎司 1588.10 美元，創新高點。

報導指出，白金礦場週二開始與南非工會展開談判，工資可能是主要議題，引發可能罷工的擔憂。

10 月白金上漲 14.90 美元，或 1.8%，至每盎司 830 美元。9 月銅上漲 6.9 美分，或 2.6%，至每磅 2.694 美元。