雙管齊下！ 澳洲降息後 再推減稅政策

澳洲在連續兩個月降息之後，澳洲政府加碼刺激，正準備通過一項減稅政策，這樣減稅措施在未來 10 年裡，預期將價值高達 1104.7 億美元。財政政策與貨幣政策雙管齊下的刺激措施，對於澳洲的經濟來說將有望帶來助益。

這項減稅政策目前已在周二 (2 日) 於下議院通過。目前正等待上議院的通過後就能推行。

如果這項法案順利通過，將可以使 1000 萬中低收入的民眾，在一周之內就得以獲得澳幣 1080 元的減稅返還。未來十年的減稅額合計將高達 1580 億澳幣。

澳洲經濟目前處在 10 年的低點，第 1 季 GDP 僅有 1.8%， 6 月份更經歷了 7 年來最寒冷也是最乾燥的氣候，中部地區乾旱非常嚴重，影響了許多農產品的生產。

澳洲央行對於減稅的措施表示歡迎，認為政府應該做更多的措施，來激勵消費支出。經濟學家預估，這項減稅措施，將會帶給今明兩年的經濟約 75 億澳幣的增長效果。

這項減稅政策若在上議院順利通過，也代表自由黨政府的勝利。澳洲總理 Scott Morrison 表示，一直以來減稅就是競選期間強調的核心目標，也是就任之後整個團隊的首要任務。因目前自由黨在上議院並非多數，若法案順利通過，他形容這將是一場「奇蹟」。