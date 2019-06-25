強調配合「客戶」！ 大疆首度在美國建廠

為配合「美國製造」，及取得美國政府對自身產品的信任，美國媒體今 (25) 報導指出，全球無人機大廠 DJI 大疆創新宣布將在美國加州組裝生產無人機。

(資料來源: 中信建投) 全球民用無人機市場規模 (億美元)

大疆指出由於美國市場對 DJI 產品的需求高速增長，因此將銷往美國市場的部分無人機產品轉移到美國當地進行組裝生產，可以滿足美國消費者需求，此舉有機會成為 DJI 全球化發展的新里程碑。

大疆進一步指出，為使該生產線達到經濟規模，大疆將計劃讓更多美國在地供應商參與加入生產供應鏈。而該生產線僅組裝「禦 Mavic 2」的特定機型，該款機型在美國聯邦和地方政府機構中很受歡迎。

雖然該款機型只占大疆全球總產量的一小部分，但這種做法可以幫助大疆避免一些美國聯邦的要求，且組裝的產品全數在北美市場銷售，因此不會對 DJI 在全球其他區域的營運產生影響。

同時也會推出一款新機型，其特色會把收集到的數據存放在無人機上，但只有在飛機降落後才能從機器上讀取數據，它無法透過無線網路傳輸任何訊息，以符合美國政府對民用無人機產品的一些必須要求。

此外大疆指出目前位於加利的產線，其評估與測試的結果均順利，接下來在準備事項完畢，並獲得美國主管機關核准後，將進行量產。

過去，大疆所有的產品組裝生產都在深圳完成，這是大疆首度在海外設立生產線，與此同時，大疆也在持續投資擴大中國生產製造規模，以滿足中國市場的快速增長。