〈債券ETF夯〉規模達8508億元 估全年可望突破百檔

債券 ETF 發行 2 年，就成市場上最夯的商品，據最新統計，債券 ETF 規模已達 8508 億元，占比達 67%，遠超越股票型 ETF，中國信託投信今 (9) 日表示，將推出三檔債券 ETF，使市場上債券 ETF 達 86 檔，預期今年全年整體債券 ETF 可望突破百檔。

中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來，金融市場震盪越來越頻繁，配息型產品備受青睞，尤其是債券 ETF，被視為投資工具的創新。一般投資人很難買到實體債券，但透過債券 ETF 卻能夠用小金額、分散風險的方式，長期參與債券市場的表現。而這些債券可以是美國政府發行或大型企業如微軟、蘋果所發行的債券，相對過去，這都是不容易取得的投資管道。

因此，債券 ETF 熱銷，張浴澤表示，才發行兩年，就成市場上最夯的商品，據最新統計，債券 ETF 規模已達 8508 億元，占比達 67%。

不僅台灣債券 ETF 很夯，張浴澤表示，根據統計，全球債券 ETF 光是 6 月份就吸金 337 億美元，創單月流入最高紀錄，全球債券 ETF 的總規模也在 6 月突破 1 兆美元大關，創下歷史新高。

中國信託投信繼今 (2019) 年開年第一檔即推出債券 ETF：中國信託多元收益債券 ETF 傘型基金，由於全球央行持續高鴿，加上美中貿易戰膠著，讓市場資金不僅在股市流動，也開始轉往債券市場，中信投信看準債券 ETF 交易熱，因此將於 7 月 15 日募集「中國信託多元入息債券 ETF 傘型基金」，旗下包含三檔債券 ETF：中信美國市政債、中信新興亞洲債、中信 EM 主權債 0-5。

中國信託投信近一年積極衝刺創新產品，目前已有兩檔股票型 ETF 與五檔債券型 ETF，債券 ETF 規模從今年的 0 開始，到目前已經增加到超過 700 億元，公募基金加上全委規模已達 1764.4 億元，年增 150%，也帶動資產規模從去年的第 14 名，大躍進到第 9 大投信。