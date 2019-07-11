中國商務部長加入談判 美方擔心中方轉趨強硬

6 月底川習會後美中致力恢復談判，不過川普團隊認為，中國談判團隊意外重組，加入商務部長鐘山，將使未來談判前景更難預料。

鐘山被一些白宮官員視為強硬派，而在週二 (9 日) 的電話會議中，他與中國副總理劉鶴一起參加，美方認為這是中國更為強硬的信號。

雖然川普聲稱，中國國家主席習近平已經同意立刻採購大批農產品，但是目前未見訂單，而下一輪直接會談的時間表，也尚無進展。

美方憂心中國轉強硬

CIA(Central Intelligence Agency) 前中國分析師 Dennis Wilder 指出，鐘山進入團隊，可視為北京高層對劉鶴失去信心，並希望帶來更具政治頭腦的人參與談判，「我相信他的指示是要對美國更加強硬」。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二的發言，也顯示他對後續發展的信心不高。他表示，談判在去年冬天及春天有進展之後，目前已經停了下來，美方希望可以從先前的地方繼續，但實際結果還無法知道。

美方不願具名官員透露，雖然川普說習近平已保證採購黃豆及小麥，但週二的電話會議上，劉鶴與鐘山並未提供具體的承諾，談判陷入停滯狀態。

雙方互信恐遭侵蝕

做為美方讓步的動作之一，川普承諾放鬆華為管制，但是也缺少具體做法。美中貿易全國委員會 (U.S.-China Business Council) 主席 Craig Allen 表示，美方對此的具體做法，一直讓美國公司困惑，大阪會後未見到後續行動，「他們談到的所有事情都沒有發生」，Allen 擔心美中之間的信任已遭到侵蝕。

保守派經濟學家 Stephen Moore 可算是川普的非正式顧問，他認為，北京現在持續倒退，中美雙方目前都由強硬派主導。

另有未具名消息來源表示，中方恐怕要看到川普對華為的禁令如何放鬆，以及如何應對香港持續的抗議活動，才會決定是否要有所讓步。