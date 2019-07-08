野村：美國可能年底前對中國再加稅 看衰人民幣下半年破七

美、中目前正在安排本周舉行以電話進行新一輪貿易談判，對此，野村發布報告指出，預期美國政府今年底前仍會對中國其餘的 3000 億美元貨品徵收 25% 關稅；並看衰人民幣在年底前跌破 7。

人民幣 (兌美元) 再次貶向 7。(來源：新浪財經)

野村表示，儘管美中雙方在貿易談判上已有進展，並在 20 國集團（G20）峰會中，同意恢復停滯不前的貿易談判，但仍預期今年底前，美國會對中國其餘的 3000 億美元貨品徵收 25% 的關稅。

野村指出，中國第二季經濟放緩程度惡化，使得三月經濟復甦如同曇花一現，而且今年下半年中國經濟將面臨更多的美中貿易衝突、房市調控的立場及刺激措施規模等不確定性。

該行並調整對中國今、明兩年經濟成長的預測，由原來預估分別成長 6%，調升今年為 6.1%，並調降明年至 5.8%。

野村表示，目前美中貿易緊張關係降溫雖有利人民幣走勢，但經濟前景惡化，以及中國可能透過更大的匯率彈性以因應關稅措施帶來的影響，人民幣兌美元在年底前可能跌破 7。

野村並預估，一旦美國在七月啟動降息周期後，中國央行可能也將跟進，將四年維持不變的基準利率首次下調 10 個基點，以緩解經濟成長和就業壓力；不過，也有市場分析師認為，中國央行更有可能透過降低關鍵的短期貨幣市場利率來跟隨美國降息。