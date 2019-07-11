美財政部長釋善意 促美國企業申請向華為供貨豁免

據知情人士透露，美財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 在近日呼籲華為的美國供應商去申豁免許可，以恢復向華為的銷售。

市場分析，這一發展反映了川普政府對華為的強硬立場在近期出現逆轉，目前美國官員對於美國應該在多大程度上試圖與北京政府達成協議仍存在分歧，華為事件更是成為美中談判之間的絆腳石。

美國總統川普在 6 月底出席 G20 峰會時，與中國國家主席習近平進行了會談，會後也宣佈美國企業將能向華為出售產品。

美商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 則在週二 (9 日) 回應表示，只要對國家安全不構成威脅，商務部將給予美國公司向華為出貨的許可證。不過，他也表示，華為仍將留在「實體名單」上，美國公司的許可證申請也有可能被拒。

外電報導指出，梅努欽的做法很可能是要向美商務部施壓來發出豁免許可，展現善意以加速中美貿易談判重啟。梅努欽和美國貿易代表萊希特 (Robert Lighthizer) 在週二通過電話與中國高官進行了會談，但沒有安排新的面對面會議計劃。

美中貿易談判在 5 月初陷入僵局。幾天後，美國商務部以國家安全為由將華為加入實體名單，美國公司在沒有許可證的情況下禁止向華為提供美國技術產品。

華為創辦人任正非上個月表示，美國此舉恐導致華為未來兩年的營收減少 300 億美元。許多向華為供貨的美國科技巨頭也因此受到影響，包括晶片業和谷歌等公司。

據悉，有不少許美國供應商認為，商務部針對華為的行動適得其反，因為他們認為華為將從其他國家的公司購買。不過，美國國安官員認為，這一行動對於緩解華為所構成的風險是必要的，因為華為已成為全球巨頭，很可能被北京政府用來監視或破壞網絡。