看好台灣! KPMG調查：近8成CEO對台灣未來三年景氣有信心

看好台灣未來景氣走勢，根據 KPMG 安侯建業聯合會計師事務所，針對台灣 CEO 前瞻調查發現，高達 78% 的受訪 CEO 對於台灣未來三年景氣深具信心，增幅較去年成長，但受到美中貿易摩擦懸而未決影響，雖有 68% 受訪者認為全球經濟朝成長趨勢，卻比去年減少 30%。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (10) 日發布「2019 台灣 CEO 前瞻大調查」，調查結果發現，受訪 CEO 認為，今年最大的挑戰是「敏捷靈活 (Agility) 與彈性 (Resilience)」，除了從容自信面對轉型外，企業變革的速度也成為致勝的關鍵，而企業的韌度與彈性更是 CEO 領導企業發展的首要之務。

KPMG 表示，今年有近 8 成 CEO 看好台灣未來三年景氣，主要是態度中立觀望者的態度從去年的 56% 降低至 16%，但若進一步分析 CEO「所屬產業」信心則略顯不足，調查發現，台灣 CEO 對於「所屬企業」未來三年的信心程度由去年 96% 微降至 86%，較全球 (90% 上升為 94%) 及亞太區 (89% 上升為 90%) 數據來得保守。

KPMG 分析，CEO 對全球經濟前景看法保守，可能與美中貿易戰、英國脫歐、保護主義等造成全球經貿局勢不穩定有關，以全球與亞太區 CEO 為例，兩者對於「全球經濟發展」前景也同樣較為保守，認為會成長者分別僅有 62% 與 59%。

KPMG 安侯建業主席于紀隆表示，今年全球經貿環境詭譎多變，包括英國脫歐、中美貿易戰等皆對於台灣企業造成十足的影響與衝擊，但從去年開始，許多台商已開始積極著手因應，向中國以外的亞洲國家進行佈局，甚至班師回台投資，除了創造出更多的就業機會，也帶動台灣產業的轉型升級。



