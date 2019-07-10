聯發科6月營收重回200億 Q2營收季增14%達標

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告 6 月合併營收 208.93 億元，受惠智慧型手機拉貨旺季到，營收月增 9.27%，年減 0.79%，重回 200 億元大關；第 2 季合併營收 615.67 億元，符合營收財測目標，季增 14.38%，年增 1.8%，為近 3 季高點；上半年累計營收 1142.89 億元，年增 3.77%。

聯發科 6 月底發布新一代智慧手機晶片平台 Helio P65，晶片已量產，終端產品將於 7 月上市，在 P65 量產推升下，加上聯發科規劃以智慧物聯網、車用與特殊應用晶片等產品搶市，迎戰產業旺季，下半年營運動能可期。

此外，聯發科日前宣布推出 5G 系統單晶片，預計第 3 季向主要客戶送樣，客戶內建該晶片的終端產品，預計明年 3 月推出，為聯發科 5G 佈局跨出重要的一步。

在日前股東會上，聯發科執行長蔡力行表示，今年是半導體業較辛苦的一年，但營運應可保持正常，並安然度過今年。雖然聯發科對今年營運持穩仍具信心，不過，外界對手機市場還是抱持觀望態度。近期有傳言指出，受美中貿易戰、市場氣氛保守影響，聯發科今年整體營運恐有壓，恐下修全年財測。