三大法人買超台股52億元 獨愛群創單日買超近4萬張

台股今 (10) 日在電子股帶動下，終場上漲 95.7 點收復月線，成交量回升至 1028.23 億元，三大法人鎖定電子族群，大買群創近 4 萬張，合計三大法人買超金額共 52 億元。

三大法人中主要靠內資撐盤，其中光是自營商買超金額共 38.82 億元，外資買超金額 11.84 億元，投信小幅買超 1.48 億元。

外資買超前五大個股主要以電子股為主，其中群創買超張數共 24517 張、南亞科 (11160 張)、聯電 (10625 張)、旺宏 (8930 張)、華邦電 (6788 張)；賣超前五大個股：元大滬深 300 正 2(13322 張)、富邦上証正 2(6669 張)、元大台灣 50 反 1(5214 張)、欣興 (4597 張)、大同 (4263 張)。

自營商買超前五大個股：元大台灣 50 反 1(52252 張)、華邦電 (7967 張)、群創 (7042 張)、元大原油正 2(4191 張)、友達 (3663 張)；賣超前五大分別為：元大滬深 300 正 2(8352 張)、富邦 VIX(7808 張)、元大 S&P 黃金正 2(3305 張)、國泰中國 A50 正 2(1134 張)、盟立 (1002 張)。

投信買超前五大分別為：群創 (8000 張)、聯電 (2619 張)、欣興 (2477 張)、京元電 (1491 張)、聚鼎 (1298 張)；賣超前五大分別為長榮航 (4510 張)、南電 (2512 張)、瑞昱 (1312 張)、台泥 (1197 張)、正文 (1000 張)。