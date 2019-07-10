元太6月營收月增近2成 創1年來新高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收，達 14.18 億元，月增 19.08%、年減 16.73%，為 1 年以來單月新高，累計今年前 6 月合併營收 650.98 億元，第 2 季營收 35.55 億元，季增 20.32%、年減 1.57%。

元太總經理李政昊日前表示，本季將是電子紙傳統旺季，包含電子標籤、電子書閱讀器及電子筆記本均有很大的成長空間，今年發展重點將擺在消費性電子 (CE) 及物聯網 (IoT) 兩大領域，目前 2 大產品營收占比約 7:3，預期今年營運可望優於去年，

元太董事長柯富仁昨 (10) 日表示，根據最新的研究到 2030 年全球 IoT 裝置將達 229 億個，現在每年電視銷售約 2 億台、手機則落在 20 億台，代表 10 年內 IoT 產品還有 10 倍以上成長空間。

柯富仁進一步指出，IoT 裝置的演進將由 ABCD 推動，分別是 AIoT(AI 物聯網)、BigData(大數據)、Cloud(雲端)、Connectivity(連線)、Device/Display(設備顯示器)，而電子紙就是設備顯示器的展現，近幾年也不斷演進，將黑白轉化為彩色，結合可饒式塑膠基板。

而昨日會議中，更採用元太所製作的電子紙筆記本 eNote，柯富仁更在演講時將手中的 eNote 摔到地板，展現出搭配友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 所生產的塑膠基板，創造的使用者價值。

柯富仁表示，相信電子紙在應用轉型上的機會還很多，預期下半年在電子標籤、電子書閱讀器及電子筆記本均有很大的成長空間，而日前展示的電子紙行李吊牌，下半年也將有客戶會推出產品。