〈稅收統計〉台股量能萎縮 證交稅6月僅61億元 近3年來新低

股市交易量能萎縮，證交稅連 2 個月下降，6 月證交稅實徵淨額僅 61 億元，較去年同期減少 45 億元、年減幅 42.5%，為 2016 年 12 月來新低；累計前 6 月證交稅實徵淨額共 411 億元，較去年同期減少 22.7%。

根據統計，6 月上市櫃股票每日平均成交值 1185 億元，較去年同期 1927 億元大減 62.6%，今年前 6 月單日成交量僅 1331 億元，也較去年同期減少 25.6%。成交量下滑，連帶使得證交稅收銳減。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，6 月證交稅單月稅收僅 61 億元，實徵金額是 2106 年 12 月以來 (不含春節) 新低；6 月稅收年減金額 45 億元則是 2013 年 3 月以來最大減幅，至於前 6 月稅收年減 121 億元則是 2006 年以來同期最大減幅。

財政部今 (10) 日公布 6 月稅收統計，單月實徵淨額共 4813 億元，較去年同期增加 24 億元、年增 0.5%；累計前 6 月實徵淨額共 1.36 兆元，較去年同期增加 321 億元、年增 2.4%。

陳玉豐表示，包括總稅收、營所稅、房屋稅與牌照稅等四大稅目同步創下歷史新高，值得注意的是，土增稅在千萬以上案件增加帶動下，6 月時徵淨額共 82 億元、年增 9.4%。

綜所稅 6 月實徵淨額 2200 億元，較去年同期增加 80 億元、年增 3.8%；累計前 6 月實徵淨額共 3934 億元，較去年同期增加 437 億元、年增 12.5%，陳玉豐說，主要是實施稅制優話方案，將營所稅率從 17% 調高至 20%，使得綜所稅申報稅額增加，加上去年同期有大額退稅，帶動稅收增加。