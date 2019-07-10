竹科寶山環評通過 台積將自設太陽能廠 3奈米最快年底動工

針對新竹科學園區寶山用地的擴建案，環保署環評大會今（10）日拍板通過，決議不用做二階環評，將正式迎接台積電 (2330-TW) 3 奈米廠研發及先期量產，預計最快年底動工。台積電也表示，初估未來每年要用到 15 億度的綠電，將與屏東縣政府合作開發大型綠電廠。

竹科管理局表示，為穩固我國半導體產業基礎，持續擁有最先進的製程技術研發，考量研發人才與產業鏈群聚，規畫在新竹園區進行製程研發與先期量產，力拚年底前完成土地價購、徵收，交給台積電開發。

台積電廠務處資深處長莊子壽指出，未來台積電 20 年的研發中心都將在新竹寶山，包含 3 奈米、甚至 2 奈米等研發。

竹科管理局說明，開發範圍包含東側園區及西側社區兩塊，共 32.7 公頃，後續台積電進駐後，可望引進產業活動人口約 2300 人。而進駐廠商每年取得實際用電量 20% 再生能源，經濟部已盤點綠電供應，供應大於需求；若有代金需求，可依「再生能源發展條例」相關子法辦理。

不過會中有環評委員對於綠電「供大於求」表示質疑，對此，能源局代表回應，扣除水力發電，包括風電、太陽能等今年會達 25 億度，明年可望達到 50 億度，目前依廠商回報 2020 年的需求量將小於 30 億度，預期呈現供大於求。

莊子壽表示，雖然目前再生能源法讓廠商可以繳納代金處理綠電問題，但代金像是處罰，因此台積電也將投入種電行列，目前規劃與屏東縣政府合作，除了希望興建太陽能廠外，也期待培養人才、協助維護太陽能板。