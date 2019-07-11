能源盤後—3大動力支撐原油站上5月以來高點 WTI衝破60關卡

鉅亨網編譯許家華 2019年7月11號5點39分

週三 (10 日) 交易，原油期貨價格上升至 5 月以來的最高點，WTI 原油期貨價格連續 5 日上漲，為 2 月以降最長漲勢。

今日原油價格上漲動力來自：

美國官方數據顯示，國內原油庫存下降近 1000 萬桶，且為連續第四週下降。 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會發表鴿派言論，抑制美元。 墨西哥灣的暴風雨提高了該地區石油和天然氣生產中斷的預期。

Tyche Capital Advisors 管理者 Tariq Zahir 表示，美國原油價格已經「突破 60 美元，因為庫存數據令人看漲，加上鮑爾示意這個月稍晚可能會降息，這些因素可以讓原油在未來幾天都維持在這樣的水準。」

與此同時，據國家颶風中心稱，一個熱帶氣旋預計周四在墨西哥中北部地區形成，Zahir 表示，「我們看到海灣地區已展開疏散工作，因為越邁向週末，暴風威力似乎就更加強。」然而，這對生產可能只有短期衝擊，因為該暴風「預計不會加劇到毀滅性的暴風程度。」

據美國安全和環境執法局稱，截至週三中部時間上午 11 點 30 分，墨西哥灣近 32％石油生產和近 18% 天然氣生產暫時關閉作為預防措施。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.60 美元或約 4.5%，收每桶 60.43 美元，最前月契約已連續上漲 5 日，為 2 月以來最長期漲勢，且站上 5 月 22 日以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.85 美元或 4.4%，收每桶 67.01 美元，站上 5 月 29 日以來最前月契約的最高收盤價。

EIA 報告

美國上週 (7/5 止) 原油庫存下降 950 萬桶，根據 IHS Markit，分析師原本僅預期下降 210 萬桶。API 週二公布，上週原油庫存下降 810 萬桶。

汽油庫存下降 150 萬桶、蒸餾油庫存上升 370 萬桶。IHS Markit 調查顯示，分析師先前預期汽油庫存下降 40 萬桶、蒸餾油庫存增加 150 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 7.8 美分或 4.1%，收每加侖 2.005 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 8 美分或 4.2%，收每加侖 1.991 美元。

EIA 週二公布的月報顯示，EIA 預期 2019 年美國原油產量達每日 1236 萬桶，較 6 月預期增加 0.3%。

EIA 也上修今年 WTI 價格預期 0.5% 至每桶 59.58 美元，但 Brent 原油今年均價則較 6 月時的估值下降 0.3% 至每桶 66.51 美元。今年天然氣均價為每百萬 Btu 2.62 美元，較先前預期價格下降 5.5%。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.9 美分或 0.8%，收每百萬 Btu 2.4444 美元。

OPEC 月報和 IEA 報告將分別在週四和週五公布。

鮑爾國會放鴿

鮑爾週三發表預備講稿，稱央行將密切觀察事態發展，並採取「適當行動以維持經濟成長。」他的言論被視為近期內將降息的訊號，引發美元下跌，支撐以美元計價的商品價格，例如石油。