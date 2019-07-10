【華冠投顧】幸運星-台股繼續強心臟！！洗得越兇，果然漲得越猛

林幸蓉 分析師

焦點個股：6150 撼訊、2399 映泰、8028 昇陽半、2392 正崴、4953 緯軟

美股經過幾天震盪後，昨晚在科技股領漲下，NASDAQ、S&P 500 及費半三指數都上漲，道瓊開低下跌 141 點，之後走高拉尾盤僅小跌 22 點。幸運星本週不斷在群組中叮嚀粉絲…… 台股連續人工盤拉尾盤洗盤後，將會還股價公道！！恭喜粉絲好友們…… 今天台股果然如幸運星老師預期…… 股價開始強強滾囉…… 洗得越兇，果然漲得越猛！！

因美國政府宣布將豁免 110 項中國輸美產品的高額關稅，使有關產業中國出口的台灣廠商受益。權值股由 3008 大立光、2303 聯電、3711 日月光投控、2474 可成、2408 南亞科、2330 台積電、2327 國巨拉抬指數，盤中大漲百點，收盤上漲 95 點，成交量增至 1,028.23 億……OTC 矽晶圓族群 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶等恢復上漲動能，上漲 0.45% 收最高，成交量也? 為 302 億……

週一比特幣越過 12,000 美元重要關卡，週二來到 12,743 美元的高點，激勵今日台股比特幣概念股強強滾，如，6150 撼訊、2399 映泰、2465 麗臺全部鎖漲停板。資訊族群 4953 緯軟 6 月營收創歷史新高鎖漲停，2453 凌? 也漲停……2723 美食 - KY（85 度 C）今天除息完成填息攻上漲停，帶動同是連鎖餐飲品牌的 2732 六角，以及飲品原料供應商 1256 鮮活 - KY 再創新高……

其他轉強的個股有半導體營收創歷史新高的 8028 昇陽半、4919 新唐（獲大陸 ETC 大單 + 騰訊酷狗真藍芽耳機充電盒 MCU 訂單……6 月合併營收創 100 個月新高）、6552 易華電（營收也創歷史新高），以及 3680 家登、5269 祥碩、6568 宏觀、5274 信驊、6533 晶心科、3169 亞信，散熱 6230 超眾（營收創歷史新高）、3653 健策，網路通訊 3163 波若威、3363 上詮以及 9941 裕融（營收創歷史新高）、2392 正崴、8033 雷虎……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。