日經亞洲300強出爐 科技股領軍 貿易戰爭議存隱憂

《日本經濟新聞》今 (10 日) 公布「亞洲 300 強」企業排名，高科技公司順利占據榜單前列，但是由貿易戰局勢轉為緊張，除面臨關稅壁壘之外，供應鏈也趨於混亂，正考驗這些高科技公司。

這份排行名單依亞洲除日本以外，最大與成長最快的 325 家公司，根據過去 5 年的平均營收成長、淨利成長、淨利潤率與股本回報率 (ROE) 及財務狀況等 5 項指標，來進行評比。

前 16 強科技股占 11 位 (圖表取自日經亞洲評論)

貿易戰威脅亞洲科技公司

南韓 SK 海力士擠下台灣的南亞科 (2408-TW) 及中國安徽海螺水泥，占據排名首位。這家南韓第二大的記憶體晶片廠，掌握整體 DRAM 晶片約 30% 的市占率。它和其他亞洲半導體廠一樣，在去年底之前，享受了來自半導體多年的榮景。

不過，上週日本宣布管制 3 項關鍵半導體材料後，SK 海力士和它另一個競爭對手三星電子 (第 66 名)，成為首當其衝的目標，他們在氟聚酰亞胺 (Fluorine Polyimide)、光阻劑 (resists) 與氟化氫 (hydrogen fluoride) 所持的庫存平均僅 1 個月。

這種情況也表明，亞洲科技行業成為這波關稅及科技大戰中，極易受傷的角色。原本在智慧型手機帶領的需求快速成長下，有利於半導體公司，特別是去年前 3 季的出色表現，推升 SK 海力士與南亞科的排名。現在不僅失去了超級周期，更要面臨各種由貿易戰所衍生的新難題。

本次亞洲 300 強的前 16 名中，科技產業就占了 11 名，整體 300 強的淨利潤率為 8.99%，優於日本日經 225 指數的 5.4%，但略低於標普 500 指數公司的 9.6%。

台灣南亞科排名第二

台灣企業在前二十名中，南亞科名列第 2，大立光 (3008-TW) 排名第 5，其他為台積電 (2330-TW)(12)、可成 (2474-TW)(14) 及上銀 (2049-TW)(16)。

南亞科董事長吳嘉昭表示，貿易戰升級為科技戰，因此所帶來的供應鏈威脅令人憂心。由於供應鏈之間互相關聯，一些微小元件或關鍵材料的限制，都可能會影響整個電子產業的生產。

在貿易逆風下，DRAM 價格正快速滑落，自去年 9 月到達峰值之後，已減少約 3 分之一。日本祭出的新管制，可能會繼續加劇情勢變壞。Rakuten Securities 首席分析師 Yasuo Imanaka 認為，這取決於庫存水準，不過供應短缺有可能推高價格。

DRAM 價格由峰值大跌 (圖表取自日經亞洲評論)

整體環境變差，南亞科再次削減了今年資本支出，由計畫的新台幣 106 億元，削減逾 30% 至 70 億元。

台積電、可成相對樂觀

據世界半導體貿易統計數據，全球半導體產業預計今年出貨量將下降 12%，至 4120 億美元，主要原因即來自記憶體晶片需求下滑 30%。

這種變化下，晶片需求需要仰賴新技術的需求，而台積電對此相對樂觀。儘管去年底開始的貿易戰打擊需求，但董事長劉德音認為，5G 及人工智慧的發展，有可能帶來下一波技術熱潮。

處於智慧手機產業下游的鏡頭製造商大立光，由 2017 年的首強到今年降至第 5 名，受 iPhone 需求降溫影響，造成營收與利潤的下滑，影響了排名表現。

iPhone 重要金屬機殼供應商可成則在抵抗下跌趨勢，2018 年仍達成淨利潤增長 28%。公司認為，下半年預計較上半年有顯著成長，但也表示，貿易戰帶來了巨大的不確定性。