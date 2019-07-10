【華冠投顧】股市要賺錢，不是漲就買，跌就賣!

上周一 10914 點，說: 獲利調節，昨天最低來到 10680 低點，跌破月線，都幫助到大家避開了! 今日大盤在電子股帶頭反彈 95 點，收 10798 點，成交量 1032 億元，守住季線並重新站回月線。

對於後市… 老師還是那句話 7/1 1453 億元大量套牢區沒站回不會好，7/3 跳空缺口沒回補不會好! 做股票要賺錢，不是漲就買，跌就賣，而是買了好不好賺? 千萬別看漲就樂觀，看跌就悲觀，一定要穩健操作，才能在股市裡賺的長久。

我們 1 月做到 4 月，5 月避開 800 點殺盤，毫髮無傷，接著 5/29 出手，做到 6 月，來到 7/1 台股大漲到 10914 高點，我們喊: 獲利調節，到昨天回檔最低來到 10680 低點，我們不會帶會員亂拼，天天買，亂追亂買，亂槍打鳥，現在正等待… 大家亂追到精疲力盡，無力再戰時，就是我們出手時機! 再次提醒小心: 123 法則，股市要賺錢，不是漲就買，跌就賣!。

強勢股: 比特幣概念股，撼訊 (6150)，映泰(2399)，麗臺(2465) 以及正崴 (2392)，凌群(2453)，緯軟(4953)，雷虎(8033)，昇陽半(8028)，聚鼎(6224)，超眾(6230) 等，弱勢股: 華晶科 (3059)，大江(8436)，精元(2387)，隆大(5519)，瑞昱(2379)，光群雷(2461)，以及訊聯(1784) 等。

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