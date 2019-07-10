〈南亞科法說〉Q3銷售量增、價格跌幅縮減 三大不確定因素影響市場

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，第 3 季銷量將較第 2 季增加，可望維持雙位數成長，DRAM 價格則將續跌，但跌幅將縮減，惟市場仍受大廠庫存去化程度、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性影響。

展望第 3 季，李培瑛表示，適逢各應用市場旺季來臨，目前已可預見，整體需求將較第 2 季增加，銷量也可維持雙位數成長。

DRAM 價格方面，李培瑛預期，第 3 季價格仍將持續走跌，但跌幅將縮減，由於客戶端庫存已降低，供應商庫存仍偏高，因此，價格跌幅縮減程度的關鍵，在於大廠的庫存去化程度，而在價格跌幅趨緩下，預期第 3 季毛利率衰退幅度也將縮減，他並認為，DRAM 現貨價有可能先上漲，惟仍有許多因素待觀察。

整體而言，李培瑛指出，第 3 季是需求旺季，銷售動能成長、價格跌幅縮減，對營運都是正向，但仍有大廠庫存去化情況、美中貿易戰、日韓爭端等不確定性，影響市場情況，對於不確定因素還要持續觀察。

展望下半年，從各應用需求來看，手機市場受惠下半年各家推出新機、DRAM 平均搭載量增加，及 5G 手機從高階機種導入且搭載量以 8GB 為主等因素帶動，需求持續成長；伺服器受惠雲端業者庫存逐季去化，第 3 季起需求預期將回溫；PC 方面，第 3 季 CPU 恢復正常供貨，各品牌廠將推出新機種；智慧音箱等消費型電子終端產品，DRAM 需求仍穩定增加。

至於製程進度，李培瑛說，目前正持續為 10 奈米製程技術做準備，進度符合預期，會在今年底前決定，要向美光取得技術授權或自主開發。