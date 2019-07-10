台股4均線收斂 待增量指路！

台股昨日回測月季線，雖守住季線，但小破月線，成交量則是連 4 日滑落至千億元之下，目前呈現 5 日、10 日與 20 日、60 日均線收斂狀態，加上台指期逆價差持續收斂，盤勢將靜待增量指路，才能脫離盤整區間，今日有周選擇權結算，仍需提防莊家上沖下洗。關鍵點位為 10766、10716 與 10685 點。

以整數關卡來看，大盤正面臨 10700 點攻防，而 10716 站穩，才算 10700 點守穩，而 10685 點則是 10700 點關卡的最後防線。10766 點突破，短多才有機會重新掌控盤勢節奏，蓄勢再挑戰 10800 點。而指數部分，如未能站穩 10685 點，需提防回測 10642 點，如 10621 點不守，恐續往 10600 點以下尋求支撐。

蘋果遭華爾街降評，拖累台股電子三王與指數，所幸短線影響僅一日，昨夜蘋果股價已翻紅，今日能否激勵台股台積電、大立光與鴻海，也攸關指數能否重返月線。不過新的產業訊息衝擊，則來自化工龍頭巴斯夫發布獲利預警，在國際股市的影響板塊為化工、汽車等，須留意是否再拖累近日相對弱勢的塑化族群。

另外在電子族群部分，短線上 DRAM 族群相對強勢，在包括日韓貿易戰可能受惠等利多訊息見報後，漲勢是否延續，則可留意。

在 7、8 月除權息旺季中，強勢股的共同特點

就是除權息後迅速填權息，且法人持續加持推升股價。因此這也可作為 7、8 月追蹤強勢股的方法，投資人可將關注焦點放在除權息後，法人持續加持的個股與族群上。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)