日工具機訂單跌破榮枯線、上半年訂單年減3成

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在 9 日，公布了 2019 年 6 月的工具機訂單初值。較去年同期下滑 38% 至 988 億日圓，也是自 2016 年 10 月在相隔 2 年 8 個月之後，再度跌破了 1000 億日圓大關。

市場分析，美中貿易摩擦所帶來的中國經濟放緩，已及全球景氣前景不明的情況依舊持續，都是日本核心機械訂單減少的主因。這也是連續第 9 個月，訂單表現遜於去年同期。

根據 JMTBA 的統計，6 月來自日本國內的訂單年減 40% 至 376 億日圓，而來自國外的訂單則是年減 36% 至 612 億日圓。下滑的程度又較 5 月時進一步擴大，而這也是此次調查結果的特徵所在。

日工具機訂單跌破榮枯線、上半年訂單年減 3 成。(圖片：AFP)

另外在 2019 年 1 ~ 6 月的累計訂單總額，則較去年同期減少了 29% 至 6818 億日圓。

美國總統川普在 5 月時表示，將發動第四波的關稅措施，造成美中貿易摩擦再度升溫。業界對於 6 月日本大阪 G20 川習會的結果，也抱持著觀望的態度，而這些都是造成設備投資放緩的原因所在。

JMTBA 表示，1000 億日圓這個數字，是工具機業界的榮枯線。若跌破 1000 億日圓的情形持續下去，對於設備投資需求走軟的現象，在警戒心理上也將更加強烈。

日本的各家工具機製造廠，在直到最近為止都認為需求方面相當穩固，也都強烈期待邁入下半年時，在投資方面能出現回溫。

而在 2019 年的全年訂單金額預測上，JMTBA 預估將會年減 12% 至 1.6 兆日圓。