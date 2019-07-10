和大Q2營收連2季衰退 下半年先蹲後跳逐季回升

汽車傳動系統製造廠和大 (1536-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收為 5.01 億元，月增 1.32%、年減 11.2%，第二季合併營收 15.02 億元，年減 16.54%，為連 2 季衰退，上半年合併營收 29.85 億元，年減 16.42%，和大表示，今年是先蹲後跳的一年，預計下半年業績將逐季上升。

和大指出，7 月起隨著美國 B 客戶和電動車 T 客戶訂單出貨推升，下半年業績將翻紅。

同時，和大目前手中已握有多筆來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶和 J 客戶、韓國 L 客戶、大陸 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單，樂觀看好未來 5 年業績成長動能無虞。

為滿足後續電動車客戶所需產能以及下半年逐月產能擴大的需求，和大現有嘉義廠房已購置多組最先進熱處理滲碳爐，8 月起陸續進廠安裝，預計年底可正式投產倍增產能。

另外，因應 2020 年新接量產訂單，本月將舉行嘉義三廠動土典禮，增設自動化 AI 智能產線，預計明年可投產出貨，以因應客戶需求。

和大強調，除了新產能外，正導入智慧製造的創新生產概念，除成立子公司負責在嘉義大埔美廠建置智能工廠的實踐場域，也積極培育 AI 產線工程師，提升毛利率可期。