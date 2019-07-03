〈特斯拉展望轉佳〉客戶拉貨動能增溫 和大谷底反彈 爆發期近了

電動車大廠特斯拉 (TESLA) 甫公布第二季交車量刷歷史新高，產銷狀況明顯轉佳，配合上海新廠有望在第四季量產，國內相關供應鏈下半年業績可望較上半年好，對此，主要供應鏈之一和大 (1536-TW) 表示，下半年營運會比上半年好，預計 11 月起營收將回穩到去年同期的水準，並逐月向上，明年第一季開始大爆發，而目前處在谷底反彈期。

特斯拉第二季生產 87048 台電動車，創單季歷史新高，並交付 9.52 萬台車，季增 51.1%，優於市場預期，同時，特斯拉上海超級工廠專案進度順利，已進入生產設備安裝階段，有望第四季投入量產。

和大樂觀看待，客戶端的拉貨，將使 8 月起營收將開始回升。

而除了特斯拉，和大也積極開發新客戶，目前握有多筆來自美洲 F 客戶、歐洲 B 客戶與 J 客戶、韓國 L 客戶、中國 S 客戶的電動車傳動系統零件採購訂單。

和大董事長沈國榮日前已透露，明年第一季開始，營運出現爆發性成長，目前正積極因應客戶端的需求，在現有嘉義廠房加裝設備，預計年底投產，屆時產能將倍增。

法人指出，Model 3 第二季的交車台數為 77550 台，季增逾 52%，Model S 和 Model X 為 17650 台，季增逾 45%，顯示特斯拉已解決日前未能如期消化訂單導致交車時程延誤的問題，隨著特斯拉表示第二季的訂單量超過交車量，且第三季的訂單持續增加中，可預期第三季的產銷量還有機會續創新高。