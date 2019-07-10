台股盤前─技術指標持續修正中 分析師用兩個字形容這個盤

台股昨 (10) 日在蘋果概念股拖累電子族群的修正之下，收盤加權股價指數下跌 48.44 點，指數力守 10700 點與季線之上，證券分析師黃漢成指出，台股大盤目前並沒有主流類股領軍，以「盤」及「黏」兩字形容最為貼切，且在無量盤整的走勢下僅能由個股表現。

同時，黃漢成指出，在目前的台股除權、息旺季中，加權股價指數不斷蒸發，加以市場動能不足，形成集中市場的技術指標修正，如 MACD、KD 指標在現階段的走勢偏弱，而外資在期貨、現貨市場的賣超，更難以提振投資人的信心回籠。

就技術指標來看，集中市場 MACD 柱狀體指標在 6 月 3 日翻越零軸之上後，在昨日已正式翻黑。同時，馬上面臨的是上市櫃第 2 季財報出爐後，恐對市場造成沉重賣壓，不過，大立光 (3008-TW) 將於 11 日召開法說會，大立光第 2 季財報表現，市場高度關注。

不過，市場人來往、全球股市每天在運作，也不是沒有好消息來激勵，如今天收盤的美國股市翻揚，而最新消息並強調美、中正規劃新一輪的談判，都稍稍提振投資人對於電子的關注度。

今晨收盤的美股數據部分，道瓊指數下跌 22.65 點，或 0.08%，收 26783.49 點。那斯達克指數上漲 43.35 點，或 0.54%，收 8141.73 點。標普 500 指數上漲 3.68 點，或 0.12%，收 2979.63 點。費城半導體指數上漲 10.80 點，或 0.74%，收 1461.21 點。其中尖牙股 (FAANG) 同步上揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.67%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.00%；臉書 (FB-US) 上漲 1.76%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.84%。

在美國半導體類股集體上揚，AMD (AMD-US) 上揚 3.46%；美光 (MU-US) 上揚 2.33%；博通 (AVGO-US) 上揚 0.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上揚 0.064%。金融股集體上揚。高盛 (GS-US) 上揚 0.98%；花旗 (C-US) 上揚 0.58%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.67%；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.51%。

台股 ADR 收盤報日月光 ADR (ASX-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.34%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.89%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.46%。

台股昨日早盤開在 10729.83 點，最高為 10733.57 點，最低為 10680.85 點，全場成交值不足 1000 億元，僅及 934 億元，又較前一日成交值萎縮，盤勢呈現價跌量縮，電子股跌幅較重，達 0.82%，甚於大盤 0.45% 跌幅，為今日空方主要標的。

昨日台股盤中資金流動，資金流向非電子股自行車、生技、營建等族群，隨著台股接下來有第 2 季財報將陸續公布，各家不見得有太好的表現，證券分析師黃漢成預估，大盤最近支撐在 10645 點，接下來則要看 10573-10650 的台股跳空缺口能否守住。

同時，黃漢成並指出，目前在台股量能偏低之下，類股輪動迅速，強勢類股的引導性不足，也等於是大盤缺乏主流類股，投資人貿然切入盤中強勢股，極可能遭套牢。