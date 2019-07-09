〈日韓貿易戰〉面板雙虎高層憂 長期恐造成產業失去競爭力

面對日韓半導體材料進口限制爭議，台灣面板雙虎友達 (2409-TW) 董事長彭双浪、群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥今 (9) 日出席活動均表示，全世界產業鍊是彼此相依，不能單用轉單效應評斷，若造成長期影響，恐使成本提升，讓產業失去原有競爭力。

日本政府宣布，自上周四 (4 日) 從嚴管理出口到韓國的半導體先進材料，包含氟化聚醯亞胺、光刻膠及氟化氫等，該材料主要用以製作 OLED 面板及半導體生產的先進原料，市場解讀恐衝擊韓國半導體與面板產業，傳三星、SK 海力士等，已經開始著手採購替代品，降低風險。

彭双浪表示，雖然貿易戰可能帶來短期轉單效應，但全球產業分工已經經過 20-30 年，現階段各國保護主義興起，長期恐造成產業重構、經濟下滑，不只讓廠商成本提升，可能也讓原本具有競爭力的產業喪失競爭力。

彭双浪表示，任何貿易戰都會讓全球產業受到影響，就像現在日本宣布限制關鍵零組件銷韓，不只韓國受影響，最終全球產業都會受影響，因為韓國的半導體產品做不出來，有其他零件也沒有用。

楊柱祥也表示，全世界產業供應鍊是彼此相依，強調台灣也有半導體、面板相關產業，不能用轉單思維去看這件事情，必須相互合作。