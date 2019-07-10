日本三麗鷗違法限制授權商品跨境銷售 遭罰620萬歐元

公司旗下擁有 Hello Kitty 等知名卡通人物的日本三麗鷗公司 (SANRIO)(8136-JP) 因違法限制授權商品不能在歐盟跨境銷售，於週二 (9 日) 遭歐盟執行委員會 (European Commission) 以違反歐盟競爭法為由，被處以 620 萬歐元 (約折合 700 萬美元) 罰鍰。

(圖片：Investing.com)

根據歐盟執行委員會的說法，日本三麗鷗公司在直到 2018 年 12 月的約 11 年時間裡，對於取得授權商品銷售權的業者們，在跨國銷售上採取了限制措施。

三麗鷗公司旗下擁有 Hello Kitty、蛋黃哥、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙等，多達數十種的卡通人物角色。於 1974 年誕生於世的無嘴貓卡通人物 Hello Kitty，在歷經數十年後依然紅遍全球。

而在相關的授權商品方面，更涵蓋了文具、玩偶、服飾、日用品等等，種類豐富齊全。

歐盟主管競爭事務的執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager)，在聲明中表示「(在歐洲境內) 不可妨礙授權商品在別的國家銷售。選項的減少，將造成價格上揚」。為這次歐盟執行委員會的決定，作出了說明。

而在罰鍰金額方面，歐盟執行委員會因斟酌此次，三麗鷗在調查上表現出配合的態度，也特別給予 40% 的減免。