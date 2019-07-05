蘋果向南韓監管機構申請改正商業模式 以避免巨額罰款

南韓最高反壟斷監管機構週四 (4 日) 表示，蘋果 (Apple)(AAPL-US) 已提出，願意自願改正在當地的營運模式，以避免濫用其優勢地位傷害本地業者。

南韓公平交易委員會 (FTC) 表示，蘋果公司在在 6 月 4 日申請了一份同意令，如果 FTC 批准申請，將會啟動程序，讓蘋果自行糾正商業行為，來恢復市場秩序，並平復其造成的損害。

蘋果與南韓 FTC 的爭議起自 2016 年 6 月，當時監管機構突襲檢查蘋果南韓辦公室，並於 2018 年 4 月，向蘋果發出檢查報告，要求解釋蘋果不公平的商業行為。

南韓認為，蘋果不當地將 iPhone 銷售成本，轉嫁給當地的行動營運業者，包括營運商對購入機型有最低數量要求、必須分擔維修或更換的費用，還要承擔蘋果的廣告費用。早前蘋果回應，承認公司的優勢地位，但否認做法對業者不公平。

此案原先的初步裁決中，預計將對蘋果做出罰款處分。對此也在去年 12 月份舉行一次聽證會，預計還會有兩次，以讓蘋果辯護其做法。不過在蘋果提出自行糾正行為後，聽證會將先暫停，由 FTC 內部審查是否同意蘋果的申請。

如果此案未獲 FTC 同意，南韓針對蘋果的反壟斷調查仍將繼續。

2016 年，蘋果在法國因類似行為被罰款 4850 萬歐元。