【運達投顧】亞股的弱勢表現，才更能顯得選股策略的可貴



近期台股拼了命的做撐盤的動作，上週五美國公佈非農就業人數是 22 萬 4 千人，出乎預期的好，這個結果事實上是可以預測的。原因是非農的就業數據，這是一項政府可以調控的數據，幾乎不會讓這個數據連兩個月低於預期，尤其是距離預測值差距很大時，所以本月公佈的數據高於預測就不意外。

而之前市場預測 FED7 月降息的機率 100%，95% 的機率降息一碼，5% 的機率降息兩碼，但是非農的數據使得投資人對於上述的論調沒有信心，弔詭的是，近幾年就業數據的良好，反而會造成股市的修正，所以投資人也知道一件事，現今的金融市場就是籌碼的移動。

至於國際消息面，美、中貿易戰消火卻又冒出個日、韓，強韌的台股，仍然在這樣的氛圍下，試圖撐在這個區間，這邊紫東分析師建議，先不要過度預測行情的發展，週三聯準會主席鮑爾即將赴聽證會發表貨幣政策報告，靜待會後的消息再做調整會是比較適當的做法，在內外夾擊之下，近期亞股當然很難有好的表現，這邊操作上耐心要相當夠，全力出擊的時刻來臨之前，上週我們只增加一檔狙擊型的個股: 國光生 (4142)。

國光生或許一般的投資人會認為，為什麼股價會有這樣的爆發力，長期以來公司給人的印象就是國發會為其股東，公營的心態致使股價難有表現，但今年以來大動做調整公司財務體質及組織架構，這就給市場一個想像空間。

子公司腸病毒疫苗臨床三期進度報告也讓股東相當滿意，預計在 2020 年第二季送件申請藥證。新專案方面進程也頗佳，包含地域性疫病的日本腦炎疫苗、傳染性強的肺炎疫苗、EV71 克沙奇二價疫苗等等，都是相當具有話題性的個股。

當然另外一個原因是 7 月生技月，今天就來驗證一下這一段的走勢，今天強勢的族群有二個，其一是汽車，但權重比相當集中 和泰車 (2207) 一檔上漲就會影響類股指數，所以真正的看頭就在生技族群，相信有關注紫東分析師的投資人應該就知道，我們從 6 月中開始默默佈局，到今天獲利頗豐。

※運達投顧 黃紫東 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

