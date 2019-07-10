台股盤中－蘋果雙王攜手領軍電子股發威 收復月線

美那斯達克、費城半導體指數，今日在科技股走揚下同步收高，蘋果雙王今 (10) 日攜手領軍電子股反彈，IC 設計股、華為概念股活跳跳，加權指數最高漲近 60 點，來到 10761.12 點，收復月線。

台積電挾 9 月 19 日配息 2 元的利多，盤中上漲 3 元、1.24%，最高來到 245 元，一口氣站上所有短期均線；大立光更強漲約 4%，最高來到 4175 元，收復季線，蘋果雙王齊步領銜大漲，鴻海也撐在平盤上。

IC 設計股祥碩勁揚 5%，聚積、亞信也有 3% 以上表現，新唐、世芯 - KY、聯詠、松和、晶豪科、聯發科等都表現搶眼。

華為概念股超眾漲逾 4%，統新漲逾 3%，華星光、聯鈞、光環、雙鴻、南電等也都強強滾。

此外，盤中傳出三星、海力士 7 月下旬記憶體投片量將減少，記憶體的轉單效應預期升高，也激勵相關個股盤中轉強，品安漲逾 3%，南亞科、旺宏漲逾 2%，華邦電、鈺創、威剛、宇瞻等都滿面紅。

除了電子股表現不俗，傳產中的觀光、鋼鐵都扮演穩盤角色，金融股也都穩步紅盤，也成為台股加權指數重登月線功不可沒的功臣。

那斯達克指數及費城半導體指數今晨各以上漲 0.54% 及 0.74% 作收，讓台股電子股喘了一口氣，不過今天追價意願不強，盤中指數大概落在上漲約 60 點附近整理，主要是多頭在等待個股營收公布，以及美國聯準會（Fed）主席包爾今晚國會談話對降息的表態等，預期在此之後，買盤才會有比較明朗化的表現。