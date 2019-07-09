三大法人同步賣超44.2億元 外資由買轉賣鴻海 蘋概三王同落難

台股今 (9) 日收跌 48.44 點或 0.45%，來到 10702.78 點，成交金額 933.68 億元，三大法人同步賣超，合計賣超 44.2 億元，外資期現貨偏空，本周已連 2 賣，累計賣超破百億，今日蘋概三王也都遭到外資調節，鴻海外資由買轉賣，台積電遭連 6 賣、大立光也遭連 2 賣，另外，面板雙虎也成外資今日狙擊對象，不過記憶體族群旺宏、南亞科則獲外資逆勢加碼買超。

三大法人中，外資賣超 32.24 億元、投信賣超 4.81 億元、自營商賣超 7.15 億元，合計賣超 44.2 億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2431 口，降至 1.2 萬口，其中外資淨多單減少 3.92 萬口，降至 3.92 萬口。

外資今日買超前 10 名，第 1 名富邦 VIX 1.67 萬張、第 2 名旺宏 8369 張、第 3 名南亞科 6757 張、第 4 名亞泥 5079 張、第 5 名長榮 4392 張、第 6 名中信金 3746 張、第 7 名台塑 3191 張、第 8 名華通 3173 張、第 9 名聯電 2978 張、第 10 名喬山 2772 張。

外資今日賣超前 10 名，第 1 名群創 3.69 萬張、第 2 名友達 2.43 萬張、第 3 名大同 1.16 萬張、第 4 名開發金 8255 張、第 5 名新光金 7545 張、第 6 名玉山金 6752 張、第 7 名台積電 6071 張、第 8 名鴻海 6014 張、第 9 名中鋼 5891 張、第 10 名永豐金 4331 張。

投信今日買超最多的為旺宏 7147 張、聯電也買超 5117 張，跟外資同步買進，不過外資賣超最多的群創，投信作多，買超 7079 張。

至於投信在今日賣超方面，與外資明顯不同調，像是賣超最多的台塑 2646 張、華通 1379 張、長榮 700 張，都是外資買超前十的個股。不過投信賣超鴻海 270 張，則與外資同步偏空。

法人指出，近日台股量能都不足千億元，市場觀望氣氛濃厚，加上第 2 季財報將陸續公布，預計仍將以個股表現為主，大盤恐持續面臨整理走勢。